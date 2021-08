Barça : la presse espagnole annonce que Lionel Messi ne prolongera pas !

La suite après cette publicité

Nouveau rebondissement dans l'affaire Messi-Barça ! Alors que tout semblait bouclé, Marca lance une bombe atomique. Hier soir, Lionel Messi, 34 ans, avait posé le pied sur le tarmac de l'aéroport de Barcelone El Prat et tous les médias s'accordaient sur le fait que l'Argentin, auréolé d'un titre de champion d'Amérique du Sud, allait officialiser son retour au Barça pour les cinq prochaines saisons.

Au lieu de cela, la publication pro-madrilène avance désormais que les négociations, annoncées concluantes il y a quelques jours, ont atteint un point de non-retour qui semble impossible à résoudre. L'Argentin serait, à l'heure actuelle, très éloigné d'une prolongation à Barcelone. Marca ajoute que Joan Laporta, qui avait fait de la prolongation de Messi une promesse de campagne, se serait résolu à cette éventualité.

Un repas a eu lieu aujourd'hui entre le club et les représentants du joueur et aucun accord n'a été trouvé. Selon la radio RAC1, dès hier, Lionel Messi aurait annoncé au Barça qu'il ne signerait pas de nouveau contrat, pas totalement convaincu par le projet sportif et inquiet de la situation économique du club. Autre raison évoquée, la Pulga n'apprécierait pas forcément la qualité de l'effectif actuel. La difficulté du club culé résiderait désormais dans le fait de trouver la façon d'annoncer cette fracassante nouvelle au monde.