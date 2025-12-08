LdC, PSG : Luis Enrique face à un casse-tête sans Nuno Mendes

À deux jours du déplacement à Bilbao en Ligue des champions, le PSG retient son souffle quant à la présence de Nuno Mendes. La suspension de Lucas Hernández, coupable d’un coup de coude sur Xavi Simons face à Tottenham (5-3), rouvre le dossier du couloir gauche. Revenu plus vite que prévu après son entorse au genou, Nuno Mendes avait ressenti une gêne face aux Spurs qui l’avait forcé à céder sa place à la mi-temps. En interne, Paris se veut prudent tout en laissant la porte ouverte. « On a deux jours pour voir ses sensations », souffle le club.

Selon L’Équipe, trois solutions émergent pour pallier son absence : João Neves, Warren Zaïre-Emery et Willian Pacho. Ce dernier présente un profil plus défensif et compatible avec la structure à trois centraux que l’entraîneur apprécie en phase de construction. Sa titularisation impliquerait toutefois de retrouver Zabarnyi, grippé et absent contre Rennes samedi.

