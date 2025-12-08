Menu Rechercher
Jules Koundé dément l’information d’une suiveuse du Barça

Par Matthieu Margueritte
Jules Koundé avec le FC Barcelone @Maxppp

Jules Koundé ne réalise pas une grosse première moitié de saison. Régulièrement pris à défaut, le défenseur du FC Barcelone est-il lassé de devoir jouer au poste de latéral droit ? C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre la journaliste de la radio Cadena COPE, Helena Condis. La célèbre suiveuse du Barça a même assuré que l’ancien Sévillan s’est entretenu avec son coach pour lui faire savoir qu’il était disposé à prendre la place de Ronald Araujo dans l’axe.

🎙️ @HelenaCondis en el #TertulionPartidazo sobre el jugador del @FCBarcelona_es, Jules Koundé

🗣️ "Ha hablado con Flick, quiere jugar de central"

🤕 "Esta conversación se produjo después de lo de Araújo"

« Il a parlé avec Hansi Flick et dit qu’il aimerait jouer en tant que défenseur central. Il a prolongé et il restera au Barça. Cette conversation s’est tenue après la demande d’Araujo de ne pas jouer en raison de sa santé mentale. Pour le moment, Hansi Flick l’a laissé au poste de latéral, mais il a fait savoir à son coach qu’il aimerait jouer à son poste de prédilection. » Face à cette information, le Français a réagi sur X en postant un graphique dans lequel une flèche tend vers la case « mensonge ». C’est dit.

