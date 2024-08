Pierre-Emile Højbjerg explique son choix de quitter la Premier League pour l’OM

C’est l’une des recrues estivales inattendues de l’Olympique de Marseille. À 29 ans, Pierre-Emile Højbjerg a choisi de quitter Tottenham et la Premier League pour rejoindre un club privé de coupe d’Europe la saison prochaine et financièrement moins huppé. Un choix que l’international danois a expliqué à l’occasion de sa présentation officielle.

La suite après cette publicité

« Pour moi c’était pas trop nécessaire, je connaissais le club, la Ligue. Je sais que c’est un maillot et un club important en France. Le maillot de l’OM c’est le plus important en France. (…) Pour moi, quand j’ai parlé aux gens autour et dedans, le choix était très facile. Le choix de faire partie d’un projet et d’un club historique et très ambitieux. Et quand j’ai compris comment les gens travaillent et s’impliquent tous les jours pour faire la réussite de Marseille, c’est difficile de dire non. Quand les gens à côté de moi sentent le foot, c’est difficile de dire non. Le club m’a montré beaucoup de cœur. Ça m’a fait du bien. », a-t-il confié en conférence de presse.