EdF : Didier Deschamps n’a toujours pas trouvé la bonne formule

Alors que l’équipe de France affrontera la Belgique dès lundi (18H) pour son 8e de finale de l’Euro, Didier Deschamps pourrait changer de tactique et opter pour un 4-4-2 en losange à en croire les informations de L’Equipe. Si Kylian Mbappé, interrogé sur cette possibilité, a tenté de brouiller les pistes en conférence de presse, Didier Deschamps a quant à lui reconnu qu’il n’a pas encore trouvé la bonne formule et que des modifications concernant son schéma tactique sont à l’étude.

«Je mets toujours une équipe pour être solide défensivement et mettre l’adversaire en difficulté. J’anticipe les questions prochaines. On va dire que je change car je n’ai pas trouvé la bonne formule. Quand je ne changeais pas, on disait que je n’avais pas de plan B», a déclaré le sélectionneur des Bleus.