Xavi a refusé deux fois le FC Barcelone

Ces derniers mois, le nom de Xavi Hernandez est très souvent associé au FC Barcelone. L’ancienne légende du Barça est régulièrement pressentie pour devenir le nouvel entraîneur. En fin de saison avec les mauvais résultats, la place de Ronald Koeman avait été remise en cause et on annonçait l’arrivée de l’actuel coach d’Al Sadd. Finalement, le technicien néerlandais a été confirmé dans ses fonctions.

Dans un entretien accordé à La Vanguardia, Xavi a expliqué avoir recalé deux fois son ancien club. « Heureusement ou malheureusement, j'ai dit non à Barcelone deux fois, pour différentes circonstances : familiales, professionnelles, contractuelles... Et ce n'est pas facile car je suis culé, mais ce n'était pas le moment. Ce qui vient viendra, sera apprécié et c'est nous qui déciderons. Nous avons fait des choses il y a des années, mais ce n'était pas le moment. Le Barça est venu et ce n'était pas le moment. Nous avons renouvelé deux ans avec Al Sadd, nous sommes très à l'aise et ouverts à d'autres offres de clubs, mais calmement. Ma priorité maintenant est ma famille et je ne ressens pas le besoin de partir. Je suis bien comme je suis. J'apprends, je fais des erreurs, je suis impliqué dans un très beau projet, qui ne concerne pas seulement Al Sadd mais aussi la Coupe du monde au Qatar, qui aura lieu dans un an. J'aurai un rôle important à jouer. »