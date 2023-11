Al-Ittihad : les discussions avancent avec Julen Lopetegui

Ces derniers jours, le club saoudien d’Al-Ittihad a décidé de se séparer de son entraîneur Nuno Espírito Santo. Outre les récents résultats décevants, la presse saoudienne évoquait également une mauvaise entente avec la star Karim Benzema. Et depuis le départ du coach portugais, KB9 s’est illustré avec un triplé et une passe décisive lors de la dernière victoire de son équipe face à Abha. Et pour remplacer son ancien coach, Al-Ittihad avait formulé une offre au coach Julen Lopetegui comme nous vous le révélions.

L’ancien sélectionneur de l’Espagne a quitté Wolverhampton juste avant le début de la saison suite à des soucis avec sa direction. Selon nos indiscrétions, il a ainsi reçu une proposition allant jusqu’en juin 2025. Les discussions avancent positivement et le technicien espagnol est bien parti pour devenir le nouveau coach de l’actuel 5e du classement.