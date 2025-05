SPL : Benzema, Kanté et Aouar retournent le Al-Nassr de Ronaldo

Les derniers espoirs de titre d’Al-Nassr étaient infimes, ils sont désormais nuls. 4es de Saudi Pro League, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo affrontaient ce soir le leader du championnat, Al-Ittihad. Ils ont d’ailleurs mené de deux buts dans cette rencontre grâce à Sadio Mané (3e), auteur d’une belle frappe du pied gauche, et Yahia (37e), avant de finalement s’écrouler.

Au retour des vestiaires, Karim Benzema a réduit l’écart de la tête pour son 19e but de la saison en championnat (49e), tandis que Kanté a égalisé trois minutes plus tard d’une belle frappe croisée (52e). C’est finalement un autre ancien pensionnaire des championnats de France, Houssem Aouar, qui a offert la victoire aux siens dans les derniers instants du match (90+4e). Avec 4 points d’avance sur Al-Hilal à 4 journées de la fin, Al-Ittihad n’est plus très loin du titre de champion d’Arabie saoudite.