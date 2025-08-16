Menu Rechercher
Ilyes Zouaoui intéresse des clubs de Ligue 2

Ilyes Zouaoui lors de son passage à l'OM. @Maxppp

Frère de Yanis Zouaoui, actuellement sous les couleurs du Havre, Ilyes Zouaoui pourrait rapidement s’offrir un nouveau challenge. Libre de tout contrat depuis la descente de Martigues (exclu de toutes les compétitions nationales), ce polyvalent milieu de terrain de 21 ans, très à l’aise techniquement, intéresse plusieurs clubs de Ligue 2 selon nos dernières informations.

Formé à l’OM, ce droitier d’1m83 a régulièrement montré toute l’étendue de ses qualités au cours des dernières saisons, notamment sous les ordres du coach Thierry Laurey. Considéré par son conseiller comme un joueur capable de changer le cours d’une rencontre, Ilyes Zouaoui a, aujourd’hui, hâte de retrouver un nouveau projet à la hauteur de son talent. Affaire à suivre…

