Dango Ouattara file à Brentford !

Nous vous le révélions en exclusivité, c’est désormais officiel. Ce samedi soir, Bournemouth a annoncé le départ de Dango Ouattara. L’ailier de 23 ans s’est engagé avec Brentford et poursuivra donc sa carrière en Premier League. «L’AFC Bournemouth tient à remercier Dango pour ses contributions sur le terrain lorsqu’il était avec le club», précise le communiqué du club.

La suite après cette publicité

Arrivé chez les Cherries en janvier 2023 en provenance de Lorient pour 22,5 millions d’euros (environ 27 avec bonus), l’international burkinabé va en rapporter près de 50 à son club. La saison dernière, Ouattara avait marqué 7 buts et délivré 4 passes décisives en 32 rencontres de Premier League. Il s’était affirmé comme une valeur sûre de son club, qui avait terminé à une jolie 9e place en championnat.