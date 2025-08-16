Menu Rechercher
Commenter
Officiel Premier League

Dango Ouattara file à Brentford !

Par Josué Cassé
1 min.
Dango Ouattara avec Bournemouth @Maxppp

Nous vous le révélions en exclusivité, c’est désormais officiel. Ce samedi soir, Bournemouth a annoncé le départ de Dango Ouattara. L’ailier de 23 ans s’est engagé avec Brentford et poursuivra donc sa carrière en Premier League. «L’AFC Bournemouth tient à remercier Dango pour ses contributions sur le terrain lorsqu’il était avec le club», précise le communiqué du club.

La suite après cette publicité
AFC Bournemouth 🍒
We can confirm winger Dango Ouattara has completed a permanent transfer to Brentford.

AFC Bournemouth would like to extend its thanks to Dango for his contributions on the pitch while with the club 🤝
Voir sur X

Arrivé chez les Cherries en janvier 2023 en provenance de Lorient pour 22,5 millions d’euros (environ 27 avec bonus), l’international burkinabé va en rapporter près de 50 à son club. La saison dernière, Ouattara avait marqué 7 buts et délivré 4 passes décisives en 32 rencontres de Premier League. Il s’était affirmé comme une valeur sûre de son club, qui avait terminé à une jolie 9e place en championnat.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Brentford
Bournemouth
Dango Ouattara

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Brentford Logo Brentford
Bournemouth Logo AFC Bournemouth
Dango Ouattara Dango Ouattara
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier