SPL : grâce à un triplé et une passe décisive de Karim Benzema, Al-Ittihad domine Abha

Karim Benzema a de la bouteille, et lorsque l’on traverse une zone de turbulence, ça peut parfois aider. S’il est depuis plusieurs jours dans la tourmente, après que la presse saoudienne eut révélé son clash avec son entraîneur Nuno Espírito Santo, d’ailleurs limogé par sa direction dans la foulée, l’ancien international français sait garder la tête froide. Forcément attendu après cet épisode, le Ballon d’Or 2022 a su réagir de la meilleure des façons ce vendredi sur le rectangle vert.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Ittihad 21 12 11 6 3 3 21 10 13 Abha 13 12 -10 4 1 7 13 23

Titularisé lors de la rencontre face à Abha, club de l’ancien Lyonnais Karl Toko Ekambi ou encore de l’ex-Bordelais François Kamano, l’attaquant de 35 ans s’est illustré en offrant la victoire à son équipe grâce à un triplé (4-2). Juste avant la pause (38e), c’est lui qui ouvrait la marque sur penalty. Face à Tatarusanu, le natif de Bron ne vacillait pas et trompait son vis-à-vis d’un contre-pied plein de maîtrise.

À lire

Al-Ittihad : une première offre pour Julen Lopetegui

Un feu d’artifice de buts en seconde période

Si Karl Toko Ekambi, en flairant le mauvais renvoi du portier d’Al-Ittihad, Grohe, égalisait peu après le retour des vestiaires (51e, 1-1) pour inscrire son 5e but de la saison, Karim Benzema aura décidé du sort de la rencontre. Dans le prolongement de l’égalisation, l’ancien attaquant du Real Madrid se muait en passeur décisif. D’une inspiration géniale en roulette, il servait sur orbite Coronado qui n’avait plus qu’à conclure (54e, 2-1). Et comme l’appétit vient en mangeant, Benzema enfonçait le clou dix minutes plus tard. Trouvé astucieusement dans la profondeur par Coronado après un appel malicieux pour contourner le hors-jeu, le Français trompait une nouvelle fois Tatarusanu d’un plat du pied (67e, 3-1).

La suite après cette publicité

Il scellait la victoire de son équipe dans la foulée en s’offrant un triplé. A nouveau servi par Coronado après une transition rondement menée, le natif de Bron s’offrait probablement l’un des buts les moins difficiles de sa carrière (69e, 4-1). Une formidable manière de faire voler en éclat un contexte qui pouvait s’apparenter piegeux au départ. Si Jumayah réduisait l’écart en fin de rencontre (85e, 4-2), cela ne suffisait pas pour espérer repartir avec quelque chose de Djeddah. Avec ce résultat, Al-Ittihad met fin à une série de 5 matches sans victoire en championnat, et bondit à la 5e place. Abha, de son côté, reste 13e.