Arsenal veut faire ses courses au PSG

Samedi dernier, Arsenal s’est largement imposé face à Crystal Palace (1-5). Mais la victoire des Gunners a été gâchée par la sortie sur blessure de Bukayo Saka. En effet, l’Anglais, qui avait été remplacé par Leandro Trossard, s’était plaint de la cuisse. Dans la foulée, la presse britannique avait révélé qu’il avait quitté Selhurst Park sur des béquilles. De son côté, Mikel Arteta s’était montré préoccupé au sujet de l’état de santé de son joueur, auteur de 9 buts et de 13 passes décisives en 24 apparitions toutes compétitions confondues.

« Bukayo Saka a senti quelque chose dans son ischio-jambier. Il ne pouvait pas continuer. Il devra être examiné. Je suis assez inquiet à son propos. C’est difficile de faire une évaluation maintenant. Ils l’ont testé sur place, mais il est très difficile de dire à quel point c’est grave. » Les examens passés par l’international anglais ont malheureusement confirmé le mauvais pressentiment du technicien espagnol. En conférence de presse, Arteta a annoncé que Bukayo Saka, qui s’est déchiré le tendon, serait out durant un petit moment.

Arsenal suit le cas RKM

« Ce n’est pas une bonne nouvelle. Il va être absent pendant plusieurs semaines. C’est un coup dur, mais ce sera un gros exercice pour nous de surmonter un nouveau défi. » Aucune durée d’absence n’a été communiquée par les pensionnaires de l’Emirates Stadium. Mais The Evening Standard révèle qu’Arsenal craint un forfait de son joueur jusqu’au mois de mars. Il doit passer des examens complémentaires pour déterminer la durée exacte de son absence. Le média anglais ajoute que cela devrait pousser Arsenal à s’activer durant le mois de janvier, bien que le remplaçant d’Edu (directeur sportif) n’ait pas encore été désigné.

Outre Saka, Arteta doit également faire sans Raheem Sterling. Avec tous les défis qui attendent le club, renforcer le secteur offensif sera très important. Et ce mercredi, The Evening Standard révèle qu’Arsenal pourrait bien se tourner du côté du PSG. En effet, le média anglais cite le nom de Randal Kolo Muani (26 ans). Auteur de 2 buts et une passe décisive en 14 apparitions toutes compétitions confondues, le Français est un possible candidat au départ à Paris cet hiver. Courtisé par plusieurs écuries, à l’image du RB Leipzig ou de l’AS Monaco, le joueur sous contrat jusqu’en 2028 voit donc Arsenal, qui suit son cas, s’ajouter à sa liste de prétendants. L’hiver sera chaud pour l’attaquant tricolore.