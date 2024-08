Canal+ diffusera la Ligue 1 jusqu’en 2029 en Afrique

À 24 heures du début de cette saison 2024-2025 de Ligue 1 McDonald’s, l’Afrique francophone subsaharienne voit enfin plus clair. Diffuseur de la Ligue 1 en Afrique depuis plusieurs années, Canal+ vient en effet de renouveler son contrat jusqu’en 2029, selon L’Équipe. La chaîne cryptée a donc préféré se concentrer sur les droits en Afrique que sur les droits domestiques.

En France, Canal proposera l’affiche de Ligue 1 de BeIN Sports, le samedi à 17 heures via son pack sports. Pour cette première journée, il s’agira de la rencontre entre le Stade Brestois et l’Olympique de Marseille. Les huit autres rencontres de chaque journée seront diffusées par DAZN, et ce, à partir de ce vendredi avec Le Havre-PSG.