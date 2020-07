Premier League : Newcastle se contente d'un nul face à West Ham

Newcastle et West Ham n'avancent pas. Pour cette 33e journée de Premier League, les deux équipes se sont quittées sur un match nul prolifique 2-2. Au classement, elles font du surplace. Les Magpies manquent là une belle occasion de s’infiltrer dans la première moitié du championnat et se contentent de la 12e place. Le club de Londres n'est lui toujours pas à l'abri de la zone rouge avec ces trois points d'avance et stagne au 16e rang.

Les Hammers peuvent nourrir quelques regrets car ils ont mené deux fois au score et à l'extérieur. Antonio (4e) et Soucek (65e) ont chaque fois placé leur équipe devant au tableau d'affichage. C'était sans compter sur l'abnégation de Newcastle, qui a su trouver les ressources pour revenir grâce à Almiron dans un premier temps (17e), puis Shelvey (67e).