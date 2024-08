Lens : c’est pratiquement bouclé pour M’Bala Nzola

Le RC Lens travaille déjà sur le remplaçant d’Elye Wahi. Alors que l’attaquant est notamment convoité par l’OM, les Sang-et-Or ne perdent pas de temps et ont jeté leur dévolu sur M’Bala Nzola, attaquant angolais de la Fiorentina. Selon nos informations, son arrivée en terres artésiennes est pratiquement conclue, et il n’y a que quelques détails infimes à régler.

La suite après cette publicité

Il s’agit d’un prêt d’une saison, sans option d’achat. La saison dernière, l’attaquant a inscrit 7 buts et distribué 4 passes décisives avec la Viola. Il ne sera pas dépaysé puisqu’il connaît déjà la France, lui qui a été formé à Troyes et qui a ensuite évolué dans plusieurs clubs portugais et italiens.