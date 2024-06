Espagne - Italie : la grosse déception de Gianluigi Donnarumma

Vainqueur de l’Albanie, l’Italie s’est inclinée d’une courte tête face à l’Espagne (1-0) dans une des affiches du groupe B. Malgré de multiples arrêts déterminants au cours d’une rencontre dominée de la tête et des épaules par la Roja, Gianluigi Donnarumma n’a été en mesure de garder sa cage inviolée, plombé par un but contre son camp de Riccardo Calafiori. Frustré au coup de sifflet final, le portier du PSG compte désormais se tourner vers l’opposition face aux Croates.

«On n’a pas eu assez de qualités dans nos passes. Quand tu fais autant d’erreurs, tu es puni. Nous sommes énervés mais il faut nous servir de ça pour le prochain match. Il faut aller de l’avant et ne pas rester sur cette défaite Il faudra essayer de gagner le match contre la Croatie. Ce soir, on aurait dû faire mieux mais on a eu la bonne attitude», a exprimé l’international italien.