Nigeria-Afrique du Sud : les compositions officielles

Qui sera le premier à atteindre la finale ? Le Nigeria affronte l’Afrique du Sud ce mercredi à 18h pour le compte des demi-finales de la CAN, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Toujours invaincus dans cette compétition, les Super Eagles vont tenter de rallier la finale pour la septième fois de son histoire et pour soulever le trophée pour la première fois depuis 2013. Mais attention en face, les Bafana Bafana, emmenés par un Ronwen Williams en feu, n’ont encaissé que deux petits buts depuis le début de la Coupe d’Afrique.

La suite après cette publicité

Touché contre l’Angola, l’inépuisable Victor Osimhen est aligné en attaque aux côtés de Simon et Lookman. José Peseiro est resté fidèle à son 3-4-2-1 avec un milieu composé d’Onyeka et Iwobi et de deux pistons avec Aina et Osayi-Samuel. Du côté des Bafana Bafana, Ronwen Williams est titulaire.

Les compositions officielles :

Nigeria : Nwabili - Ajayi, Troost-Ekong, Bassey - Aina, Onyeka, Iwobi, Osayi-Samuel - Simon, Lookman - Osimhen.

La suite après cette publicité

Afrique du Sud : Williams - Kekena, Xulu, Mvala, Modiba - Sithole, Mokoena - Mudau, Zwane, Tau - Makgopa.