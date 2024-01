Mercato : l’OL veut un nouveau milieu de terrain de Premier League

L’Olympique Lyonnais n’est pas rassasié ! Pour le moment, le mercato XXL du club rhodanien ne lui permet pas de s’éloigner de la zone rouge du classement de la Ligue 1, mais John Textor mis plus que jamais sur cette fenêtre hivernale pour insuffler un vent nouveau à l’effectif lyonnais. Quatre recrues ont déjà rejoint le groupe de Pierre Sage (Lucas Perri, Adryelson, Malick Fofana, Gift Orban) qui en a accueilli une cinquième : Nemanja Matic.

La suite après cette publicité

L’arrivée du milieu de terrain de 35 ans était très attendue. L’OL a un besoin vital de se renforcer dans l’entrejeu et l’expérimenté Matic coche toutes les cases. Mais après avoir bataillé durant de longues semaines avec un Stade Rennais qui ne souhaitait pas renforcer un autre club de L1, l’OL ne veut pas s’arrêter là.

À lire

JT Foot Mercato : la Ligue 1 enflamme le mercato

L’OL veut une 6e recrue

L’Équipe confirme la volonté rhodanienne d’enrôler un autre milieu. André (Fluminense) et Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham) ont d’ailleurs pisté en ce sens, mais ces deux options se sont évaporés. Le Brésilien est trop cher, tandis que le Danois des Spurs a fait savoir via ses conseils qu’il comptait repousser toutes les approches hivernales. L’OL dispose toutefois d’un plan C. Il s’agit de l’international belge de Nottingham Forest, Orel Mangala (25 ans, 12 sélections).

La suite après cette publicité

Arrivé en Premier League il y a un an et demi en provenance de Stuttgart, Mangala avait été acheté 13 M€ par l’écurie britannique. Titulaire au sein de l’équipe entraînée par Nuno Espirito Santo (18 titularisations en 19 apparitions), le natif de Bruxelles était pisté cet hiver par le Napoli, la Juventus et Galatasaray. Sous contrat jusqu’en 2026, Mangala a l’avantage d’évoluer aux postes de milieu défensif et milieu relayeur. Le quotidien français ne donne cependant aucun détail sur l’approche lyonnaise (prêt ? Transfert ?). Affaire à suivre.