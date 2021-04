PSG : les joueurs agacés par Neymar ?

La suite après cette publicité

C'est une expulsion qui coûte cher au PSG et à Neymar. En ne maîtrisant pas ses nerfs, une nouvelle fois, face au LOSC samedi au Parc des Princes, le numéro 10 brésilien a été renvoyé précocement au vestiaire par l'arbitre de la rencontre. Son 4e carton rouge avec le Paris Saint-Germain. Lui qui avait manqué près de 2 mois de compétition était pourtant très attendu, mais frustré par le scénario de la rencontre et son incapacité à faire la différence, il a de nouveau craqué. Et cela commence à faire grincer des dents chez ses partenaires.

C'est ce qu'explique le journal L'Equipe. En effet, certains seraient irrités par le comportement de la star brésilienne, qui bénéficie d'une certaine mansuétude de la part de la direction du club, mais aussi du staff technique, que ce soit précédemment avec Thomas Tuchel ou plus récemment avec Mauricio Pochettino. Certains suspecteraient même Neymar d'avoir fait exprès de prendre le carton rouge pour être suspendu contre Strasbourg (le déplacement en L1 prévu le week-end prochain), une équipe physique contre laquelle Neymar s'est déjà blessé... Les privilèges accordés au joueur de 29 ans passent moins bien lorsque les résultats ne suivent pas.