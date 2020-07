Mercato : le PSG a convaincu El Chadaille Bitshiabu

La suite après cette publicité

Dans le sens des arrivées, c'est pour l'instant le calme le plus complet malgré quelques rumeurs ici ou là. Dans le sens des départs, c'est une autre histoire. Edinson Cavani et Thomas Meunier, en fin de contrat au 30 juin, ont déjà quitté le club. Adil Aouchiche (Saint-Étienne) et Tanguy Kouassi (Bayern) les ont imités puisqu'ils n'ont pas trouvé d'accord pour la signature d'un premier contrat pro. Quatre départs au retentissement différent, mais qui ont clairement affecté les supporters. Et un nouveau dossier a mis en émoi le club parisien ces derniers jours, celui de El Chadaille Bitshiabu.

À seulement 15 ans, ce défenseur central d'1m96 déjà très mûr au poste de défenseur central, au physique impressionnant, au leadership naturel et qui dispose d'une qualité de relance au pied largement supérieure à la moyenne, est considéré comme l'un si ce n'est le plus grand espoir de sa génération au poste de défenseur central. Cet international tricolore U16 (qui n'a pas signé d'ANS avec son club formateur) avait l'Europe à ses pieds. Le Borussia Dortmund, le RB Leipzig, le Bayern Munich et le Real Madrid rêvaient déjà de l'accueillir dans leur rang.

Leonardo décisif dans le dossier El Chadaille Bitshiabu

Une situation impossible pour Leonardo qui a pris personnellement le dossier en main. Le directeur sportif du PSG s'est entretenu avec le jeune joueur, sa famille et son représentant pour tenter de le convaincre de rester dans son club formateur. Selon nos informations, cette réunion s'est parfaitement déroulée et Leonardo a su trouver les bons mots. Au sortir de cette entrevue décisive, la famille et le joueur ont été séduits par le discours du dirigeant parisien et la garantie d'une place dans le groupe pro du PSG à court terme.

Sauf retournement de dernière minute, El Chadaille Bitshiabu va s'inscrire dans la durée à Paris. Selon nos informations, il va signer un contrat aspirant de quelques mois avant de basculer sur un premier contrat pro de 3 ans dès le début de l'année 2021. Celui qui a été découvert par les observateurs lors du tournoi international Al Kass il y a quelques mois va intégrer le groupe des U19 avant d'intégrer selon toutes vraisemblances le groupe professionnel très prochainement.