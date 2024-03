Fluminense confirme pour Thiago Silva

Libre de tout contrat à la fin de la saison, Thiago Silva a de fortes chances de mettre un terme à son aventure européenne après plus de quinze ans passés sur le Vieux contient. À 39 ans, l’ancien défenseur brésilien du PSG est annoncé de retour à Fluminense, club où il a évolué entre 2006 et 2008. Le dirigeant du club carioca, Mário Bittencourt, a confirmé la volonté du Tricolor de rapatrier le joueur de Chelsea.

« Je suis très ami avec Thiago, je lui parle de beaucoup de choses et pas seulement de sa venue à Fluminense. Nous n’avons rien prévu pour l’instant, mais nous sommes très désireux de le voir revenir à la maison. D’après ce que nous avons entendu, son contrat avec Chelsea se termine au milieu de l’année (civile, ndlr) et il n’a pas voulu le renouveler. Je pense qu’au Brésil, il veut jouer pour Fluminense. Dès qu’il aura obtenu l’autorisation de Chelsea, nous reviendrons vers lui. Et il nous aidera dans cette année importante », a-t-il déclaré à Globoesporte.