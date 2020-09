Everton prépare un grand coup de balai

Everton a épaté tout son monde il y a quelques jours sur le marché des transferts. En accueillant James Rodriguez (28 ans), Abdoulaye Doucouré (27 ans) et Allan (29 ans) en moins d'une semaine, les Toffees ont relancé la machine. Et la victoire obtenue face à Tottenham (1-0, 1ère journée de Premier League) est là pour le prouver.

La suite après cette publicité

Mais les pensionnaires de Goodison Park n'ont pas le temps de savourer. D'ici le 5 octobre, ils doivent maintenant sérieusement s'activer sur leur opération dégraissage, qui, d'après les informations du Mirror ce mercredi, pourrait concerner de très nombreux joueurs. Et non des moindres.

Jusqu'à 8 joueurs concernés !

Parmi les plus bankables, on citera l'attaquant international italien Moise Kean (20 ans) et le Super Eagle Alex Iwobi (24 ans), deux joueurs arrivés il y a un an à peine, mais qui ne semblent déjà plus entrer dans les plans de Carlo Ancelotti. En cas d'offres alléchantes, la porte leur sera ouverte. Mais ils ne sont pas les seuls à être placés sur la liste des possibles partants.

Sandro Ramirez (25 ans), Yannick Bolasie (31 ans) et Mo Besic (28 ans), tous trois prêtés la saison passée, sont priés de se trouver de nouveaux clubs. Theo Walcott (31 ans), Gylfi Sigurdsson (31 ans) et même Bernard (28 ans) ne seront pas non plus retenus si des propositions acceptables sont présentées. Un vaste coup de balai donc, en attendant, peut-être, une nouvelle arrivée, en défense centrale, pour définitivement contenter Ancelotti.