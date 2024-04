Que vaut Arne Slot, le prétendant à la succession de Jürgen Klopp ?

C’est désormais une certitude, une page de l’histoire de Liverpool va se tourner en fin de saison. Il y a trois mois, Jürgen Klopp provoquait un séisme sans précédent sur les bords de la Mersey en annonçant son départ à l’issue de l’exercice en cours. Aux commandes du club anglais depuis 2015, l’homme qui a notamment permis aux Reds de renouer avec un sacre en Ligue des Champions en 2019 suivi d’un titre de champion d’Angleterre l’année suivante, justifiait sa décision en indiquant être à court d’énergie et qu’il était temps pour lui de faire une pause. Au courant depuis novembre 2023, la direction liverpuldienne a toutefois attendu l’officialisation publique du technicien allemand pour entamer les recherches visant à dénicher son futur successeur.

La suite après cette publicité

Au cours des derniers mois, de nombreux noms ont circulé sur les bords de la Mersey. De Xabi Alonso, auteur d’une saison fantastique avec le Bayer Leverkusen, en passant par Roberto de Zerbi et Ruben Amorim, deux entraîneurs en vogue sur le vieux continent, les Reds ont multiplié les pistes sans que celles-ci ne se concrétisent réellement. Toutefois, il semble que les dirigeants de la formation britannique soient sur le point de toucher au but avec Arne Slot. En poste du côté du Feyenoord Rotterdam, l’entraîneur néerlandais émerge comme le principal favori pour reprendre le flambeau de Jürgen Klopp l’an prochain. La rumeur selon laquelle le technicien de 45 ans tiendrait le bon bout de la corde pour déménager dans le Merseyside a pris de l’ampleur cette semaine.

À lire

Arne Slot confirme pour Liverpool

Se sachant convoité par Liverpool, Arne Slot n’a pas tardé à manifester son enthousiasme. Convaincu qu’il est temps pour lui de sauter dans le grand bain, le natif de Bergentheim a informé en personne ses joueurs que les discussions avec la formation anglaise allaient de bon train et qu’il serait probable qu’il n’occupe plus le banc du club de Rotterdam l’an prochain. Lors d’un entretien accordé à ESPN, le principal intéressé s’est exprimé sur son avenir avec une certaine assurance. «J’aimerais devenir le nouveau manager de Liverpool, mes décisions sont claires. Feyenoord et Liverpool sont en pourparlers pour négocier, j’attends de voir ce qui en sortira. Je suis confiant, j’attends que les clubs trouvent un accord», déclarait à juste titre le Batave.

La suite après cette publicité

De Zwolle au Feyenoord en passant par Alkmaar, Arne Slot s’est forgé une solide réputation aux Pays-Bas

Au regard des éléments précédemment cités, Arne Slot est prédestiné à devenir l’héritier de Jürgen Klopp sur le trône de Liverpool, même si pour cela les Reds devront passer à la caisse et s’acquitter d’un montant minimum de 10 M€ pour s’attacher ses services, à l’heure où son contrat avec la formation néerlandaise court jusqu’au 30 juin 2026. Si ce prix peut paraître exorbitant pour un entraîneur méconnu du grand public, ce dernier a su se construire une certaine légitimité aux Pays-Bas. Après une carrière de joueur dont il a mis un terme en 2013, le natif de Bergentheim s’est familiarisé au métier d’entraîneur au PEC Zwolle puis au SC Cambuur. En deuxième division, il participe à la folle épopée de son écurie qui verra son aventure s’achever aux portes de la finale de la Coupe des Pays-Bas en 2017 face à l’AZ Alkmaar, sa future destination.

Après deux saisons effectuées comme adjoint, la carrière d’Arne Slot décolle véritablement en 2019 au moment où il accède enfin au poste de numéro 1. S’il parvient à améliorer drastiquement les résultats de l’AZ au point de jouer des coudes avec l’Ajax Amsterdam dans la course au titre lors de la saison 2020 avant que celle-ci ne prenne fin prématurément à cause de l’épidémie de Covid-19, Slot voit sa cote de popularité grimper en flèche. Raison pour laquelle il franchit un nouveau cap en succédant à Dick Advocaat à la tête du Feyenoord Rotterdam. En l’espace de trois ans, il guide son écurie jusqu’en finale de la Ligue Europa Conférence en 2022 avant de remporter l’Eredivisie la saison suivante puis la Coupe des Pays-Bas cette saison au nez et à la barbe du NEC Nijmegen, le 21 avril.

La suite après cette publicité

Un style de jeu porté vers l’avant et une confiance aveugle aux jeunes talents

Outre les titres remportés, Arne Slot a gagné ses galons d’entraîneur avec un style de jeu qui fait l’unanimité aux Pays-Bas, animé par la volonté de jouer vers l’avant tout en menant un pressing intense sur l’adversaire à la perte du ballon. Un football spectaculaire et séduisant qui s’apparente à celui défendu par Jürgen Klopp à Liverpool. À l’instar de son homologue allemand, Slot n’hésite pas non plus à donner aux jeunes talents leurs chances de briller. Sous sa houlette, des joueurs tels que Quinten Timber (le frère jumeau de Jurrien Timber, transféré à Arsenal l’été dernier en provenance de l’Ajax Amsterdam) et Quilindschy Hartman ont rapidement émergé dans l’effectif rotterdamois au point d’en devenir aujourd’hui indéboulonnables. Du haut de ses 46 ans, Arne Slot a réussi à imposer sa patte et ses principes de jeu partout où il est passé. Désormais, il est sur le point de prendre un nouveau virage dans sa carrière, et pas n’importe lequel. Toutefois, certains observateurs estiment qu’un transfert en Premier League ne représente pas un obstacle infranchissable pour l’ancien coach de l’AZ, à l’image de Marco Van Basten.

«Je pense vraiment qu’il est bon. Il pourrait se retrouver n’importe où. Bayern Munich, Liverpool… J’en suis vraiment convaincu. Je lui ai parlé plusieurs fois, et ce qu’il fait et ce qu’il voit est très bien. Il s’entend très bien avec ses joueurs, il est très astucieux tactiquement, calme et intelligent. Si vous faites en sorte que l’AZ et Feyenoord jouent un bon football, vous ferez aussi en sorte que les grands clubs jouent un bon football. Je pense que cela ne ferait que devenir plus facile pour lui parce que vous avez de meilleurs joueurs qui comprennent plus rapidement ce que vous voulez. Ces joueurs sont aussi plus têtus, mais je pense que Slot est assez intelligent pour gérer cela», déclarait à son égard l’ex-international néerlandais sur Ziggo Sport. En parallèle, le principal intéressé semble déjà avoir convaincu le défenseur central et capitaine des Reds, Virgil van Dijk. «Arne Slot est l’un des meilleurs entraîneurs néerlandais. Avec sa façon de joueur et sa philosophie, il peut être entraîneur de Liverpool», concédait le Néerlandais après la défaite à Everton au micro de ViaPlay. La balle est désormais dans le camp des Scousers.