PSG : Luis Enrique s’enflamme pour Joâo Neves

Cet été, le PSG a réalisé un joli coup en s’offrant le jeune milieu portugais de Benfica Joâo Neves. Ce dernier, désiré ardemment par Luis Enrique et convoité en Angleterre notamment par Liverpool, a finalement fait le choix d’évoluer en Ligue 1. Et pour le moment, son aventure de passe très bien puisqu’il continue d’enchaîner les matches et d’afficher un niveau de jeu très intéressant.

Ce jeudi, en conférence de presse, Luis Enrique a tenu à féliciter publiquement son joueur qu’il estime correspondre pleinement à son jeu. «Ce que j’attends de lui, c’est ce que j’attends de tous les milieux. Lui, c’est un joueur parfaitement adapté à mon idée de jeu, il a une caractéristique vitale pour nous, c’est de ne pas perdre de ballons sous pression, peu de joueurs ont ces caractéristiques. Il y a sa vision du jeu, sa puissance physique, son intelligence, sa relation avec ses coéquipiers, son rythme et son intensité… Je crois qu’il s’adapte très rapidement mais il n’est qu’au début de son adaptation. »

