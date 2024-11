LdC : le PSG s’incline à Munich

Déplacement délicat pour le PSG, qui n’avait pourtant pas le droit à l’erreur ce soir en Bavière. Déjà en difficulté avant sa défaite dans le temps additionnel contre l’Atlético (2-1), le club de la capitale jouait une partie de son avenir en Ligue des Champions à l’occasion de cette 5e journée. Un vertige du vide que Luis Enrique a tenté de combler dans son onze de départ par la titularisation inattendue de Safonov à la place de Donnarumma. le coach espagnol faisait même évoluer son système de départ en alignant Zaïre-Emery, Vitinha, Neves et Ruiz dans la ligne de 4 du milieu, pour laisser l’animation offensive à Dembélé et Barcola devant.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 11 Bayern Munich 9 5 +5 3 0 2 12 7 26 PSG 4 5 -3 1 1 3 3 6

Forcément, la prestation du Russe allait être scrutée à la loupe. Il était déjà sollicité après 5 minutes de jeu sur ce corner rentrant de Kimmich, et surtout sur ce premier tir de Musiala (7e). Le PSG s’était préparé à souffrir et il a bien fait. Le collectif munichois, mieux rodé, occupait l’espace et contrôlait les débats, malgré quelques fulgurances en contre de Dembélé (8e, 20e). Safonov tenait encore la baraque sur une nouvelle tentative signée Sané (12e). Si Coman faisait mal sur son côté droit (28e), le PSG commençait à redresser la barre à se montrer à son tour dangereux. Zaïre-Emery manquait même une très bonne opportunité (29e) et Joao Neves le cadre depuis 20 mètres (32e).

Safonov et Dembélé plombent la soirée du PSG

C’est paradoxalement durant ce temps fort francilien que les Allemands ouvraient la marque. Légèrement gêné par Musiala, Safonov ratait sa sortie sur corner et repoussait le ballon sur la tête de Kim, lequel n’avait plus qu’à pousser au fond (1-0, 38e). Un coup difficile à encaisser pour le club de la capitale, à l’image des occasions de Coman (41e) et de Sané (45e+3). La mi-temps arrivait à point nommé pour les hommes de Luis Enrique, pas hors du coup mais en sérieuse difficulté pour ce qui était du classement en temps réel. Ils revenaient en seconde période avec l’intention de jouer, de presser mais un nouveau fait de match intervenait, le second jaune de Dembélé (56e), pas forcément mérité mais tellement évitable.

A dix contre onze à Munich, revenir au tableau d’affichage s’apparentait à une mission encore plus compliquée. Le PSG n’abdiquait pas pour autant et résistait même bien à l’opposition adverse. Il manquait certes des joueurs dans la surface mais les Parisiens parvenaient à gagner des ballons et à se projeter dans la moitié de terrain bavaroise. Et puis le Bayern ne parvenait pas à creuser l’écart malgré des occasions (66e, 73e, 82e). Safonov réalisait même un arrêt déterminait sur ce tir de Musiala dévié sur le poteau (74e), offrant un sursis. Les entrants Lee, Ramos, premier match depuis août, et Asensio n’ont pas réussi à profiter malgré des situations tièdes et le PSG s’incline pour la 3e fois dans cette C1 et plonge à la 26e place.