Les croustillantes confidences du propriétaire de l’Inter Miami sur l’arrivée de Lionel Messi

Une page se tourne dans la carrière de Lionel Messi mais une nouvelle s’écrit. Après avoir brillé pendant près de 20 ans en Europe que ce soit majoritairement au FC Barcelone et pendant deux saisons au Paris Saint-Germain, l’attaquant argentin de 36 ans entame la dernière phase de sa brillante carrière. Une expérience en Major League Soccer motivée par de nombreux points comme l’a souligné l’un des propriétaires de l’Inter Miami Jorge Mas dans un entretien pour El Pais

Celui qui est également président du Real Saragosse a d’abord expliqué que l’intérêt pour Lionel Messi avait plus de quatre ans : «en 2019, nous avons commencé à réfléchir à la manière dont nous pourrions l’amener à Miami, une ville mondiale, en plein essor. Nous voulons que les gens, lorsqu’ils pensent au football aux États-Unis, pensent à Miami.» Une volonté marketing donc afin d’assoir la légitimité d’une franchise crée en 2018 et qui a rejoint la MLS en 2020.

D’autres stars vont rejoindre Messi

Et la volonté de développer au maximum la Major League Soccer était au centre des attentions : «c’était plus important de lui vendre l’idée du football aux États-Unis. C’est le plus grand marché commercial de la planète. Messi peut faire de la MLS l’une des deux ou trois plus grandes ligues du monde. Dans l’histoire du sport, il y a deux événements ici : l’arrivée de Pelé au New York Cosmos et l’arrivée de David Beckham à Los Angeles en 2007. Avec Messi, cela élèvera la ligue à un autre niveau. Je pense qu’il vient en voulant laisser sa marque et qu’il pourra le faire au-delà du football. Quand il prendra sa retraite, il aura une participation dans le club.»

À cela s’ajoute aussi la volonté de mettre La Pulga dans les meilleures conditions de vie possibles : «il y a un élément familial très important. Messi sera dans son hémisphère, presque au même fuseau horaire qu’à Rosario.» D’ailleurs, cela s’est aussi répercuté sur le mercato comme l’a souligné Jorge Mas : «pour nous, il était essentiel d’entourer Messi de joueurs de son niveau. Nous parlons avec Busi depuis plus ou moins un an. Dans le vestiaire, il sera très important […] On lui a parlé (Jordi Alba ndlr), Luis Suárez est sous contrat, il a une clause, et je ne sais pas si un départ est possible. Nous avons également parlé avec Di María , mais il semble qu’il soit sur le point de signer avec une autre équipe. Toutes les annonces se feront avant le 15 juillet.» Deux ou trois renforts sont donc à prévoir pour les Hérons.

Si l’aspect sportif occupe une belle place dans ce projet, le côté marketing est tout aussi important comme l’a rappelé le propriétaire de l’Inter Miami : «je prédis que les supporters du club vont se multiplier par cinq ou par 10 en trois ans. L’Américain moyen s’intéresse au meilleur joueur du monde. Ici, vous voyez beaucoup de supporters de Premier League, de Liga ou du championnat mexicain, plus que de MLS. Il y a des fans de Manchester United, de Madrid, du Barça … Ça va changer.» Il en a aussi profité pour évoquer la vie de Lionel Messi après sa carrière : «j’imagine une vie après le football pour Messi très similaire à celle de David (Beckham ndlr) ou de Michael Jordan. Il pourra continuer son travail sur un marché qui ne cessera de croître. Il aura des opportunités qui ne sont pas disponibles dans d’autres lieux.» Un mariage de raison qui ouvre la possibilité à Lionel Messi d’écrire un peu plus sa légende dans un autre territoire.