Vidéo : le premier but sensationnel d’Enzo Molebe avec l’OL

Ce samedi, l’OL a fait sa rentrée sur le terrain. Après un peu moins d’une semaine de préparation, les Gones affrontaient à Décines l’équipe de Chassieu-Décines, pensionnaire de Nationale 3. En jambes, les hommes de Pierre Sage ont déroulé et se sont imposés par sept buts d’écart. Rentré pour le dernier quart d’heure, Enzo Molebe était attendu.

Crack de la génération 2007, l’attaquant est considéré comme un grand talent du centre de formation de l’OL. Et en 15 minutes, l’avant-centre des U17 de la France a fait parler toute sa classe et son sang-froid en s’offrant un doublé. Son premier but est d’ailleurs un bijou. Sur un centre venu de la droite, l’attaquant a inscrit son premier but en pros avec un superbe geste acrobatique qui a touché la barre transversale avant de rentrer.