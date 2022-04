Polémique Belmadi : la Fédération Algérienne répond à la Fédération Camerounaise et à Samuel Eto'o !

La suite après cette publicité

« La Fédération camerounaise de football fait part de sa vive préoccupation à la suite des propos tenus le 24 avril 2022 par Monsieur Djamel Belmadi, l’entraîneur-sélectionneur des Fennecs d’Algérie, comme suite au match comptant pour les barrages Zone Afrique de la Coupe du monde Qatar 2022 (…) Le Cameroun se réserve le droit de porter l’affaire, dans les prochains jours, devant la Commission d’éthique de la Fifa. La Fécafoot conteste ces allégations diffamatoires instillées de manière allusive et formulées de façon répétitive par les dirigeants algériens du football. Elle regrette que la persistance de cette polémique au long cours soit de nature à provoquer des incidents similaires à l’agression verbale subie par des responsables camerounais le 1er avril dernier à Doha en marge du tirage au sort de la Coupe du monde Qatar 2022 ». Dans un communiqué publié hier, la Fédération Camerounaise, la FECAFOOT, répondait à Djamel Belmadi.

Les propos du sélectionneur algérien font énormément polémique en Afrique, avec des propos particulièrement violents envers Bakary Gassama, qui avait officié lors du barrage retour comptant pour la Coupe du Monde entre les Fennecs et le Cameroun (défaite 2-1). La Gambie a notamment déposé une plainte. Ce soir, la Fédération Algérienne a tenu à répondre à son homologue du Cameroun.

Le communiqué de la FAF

« La Fédération algérienne de football (FAF) a pris connaissance avec étonnement et désappointement le communiqué de presse n°3 publié, dans la soirée du lundi 25 avril 2022, par la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) et signé par son président, M. ETO’O Fils Samuel, et tient à apporter les précisions suivantes :

La FAF, fidèle à sa ligne de conduite, a toujours entretenu d’excellentes relations, amicales et fraternelles avec les fédérations africaines sœurs, et plus particulièrement avec la FECAFOOT, et veillera au renforcement et à la consolidation de ces relations.

La FAF et le sélectionneur national, M. Djamel BELMADI dans l’interview dont fait référence ce communiqué n’ont, à aucun moment, insinué, cité et encore moins accusé la FECAFOOT ou une autre fédération ou bien une instance internationale de quoi que ce soit. Par contre, ils ont à maintes reprises dénoncé légitimement le comportement de certains arbitres dont les décisions et les attitudes ont influé négativement sur le déroulement, voire le résultat d’un match.

La FAF, comme toute autre fédération à travers le monde, a usé de son droit légitime de défendre ses intérêts auprès des instances internationales compétentes, et ce, conformément aux règlements en vigueur.

Aussi, tout comme la FECAFOOT, la FAF est foncièrement attachée aux valeurs et aux vertus du sport, et a de tout temps accepté loyalement les résultats qui étaient en sa défaveur dans un total esprit de fair-play, sans rechigner ni accuser qui que ce soit.

Cela ne peut être le cas lorsque l’arbitrage fausse l’issue d’une rencontre.

Et, l’histoire du football est richement truffée de destins brisés, d’épopées dramatiques, mais aussi d’injustices, notamment d’ordre arbitral.

Dénoncer le comportement de certains arbitres, s’inscrit dans une démarche d’intérêt générale, à laquelle adhère la plupart des acteurs du football, pour le bien et la préservation de l’intégrité du jeu dans notre cher continent auquel nous appartenons et dont nous partageons les valeurs et jalousons son honorabilité et son image.

Pour terminer, la FAF se réjouit d’avance et se fera un réel plaisir d’accompagner la FECAFOOT dans sa quête de mettre toute la lumière sur cette affaire devant la Commission d’Ethique de la FIFA ; car l’Ethique et l’intégrité ont toujours fait partie des principes défendus crânement et en toute circonstance par l’Algérie. »