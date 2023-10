OL : Jean-Michel Aulas tire la sonnette d’alarme

Verra-t-on l’Olympique Lyonnais remporter un match de Ligue 1, cette saison ? La question semble de plus en plus légitime, semaine après semaine. Toujours à la recherche de son premier succès de la saison, la formation rhodanienne n’a que deux points et reste lanterne rouge, soit le pire démarrage de l’histoire du club. «On n’a pas le droit d’être où on est. C’est trop dur à dire. Je suis supporter de l’OL depuis tout jeune et je n’ai jamais vu l’OL à cette position», expliquait Corentin Tolisso, après la défaite à Reims (2-0).

Toujours en guerre avec John Textor, le président sortant Jean-Michel Aulas a mis de côté ses problèmes juridiques et a également eu des mots forts pour son club de cœur face à cette situation catastrophique. «L’heure est grave. Critiquer le staff, les joueurs ne serviraient qu’accroître le doute sur l’avenir. Ce sont eux seuls qui sortiront le club de cette situation ultra-pénible, mais pas désespérée. Deux matchs à la maison pour reprendre espoir, c’est une obligation pour le peuple lyonnais».