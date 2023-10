Ligue 1 : Reims enfonce un OL en crise et dernier au classement

La suite après cette publicité

L’Olympique Lyonnais était très attendu ce dimanche après-midi. Après sa défaite du week-end dernier face à Brest (0-1), la formation de Fabio Grosso n’avait pas le droit à l’échec face à Reims sous peine de passer bon dernier de Ligue 1 avec toujours aucune victoire. Pour ça, le coach italien alignait une composition très surprenante avec une défense à cinq et seulement deux attaquants. On retrouvait le jeune Jake O’Brien pour sa première alors que Cherki était de retour en tant que titulaire devant aux côtés de Mama Baldé.

Mais après une entame sérieuse dans les intentions, l’OL a commencé doucement à retomber dans ses travers avec de nombreuses erreurs techniques et des choix très mauvais. C’est notamment le cas de Rayan Cherki qui montrait une mauvaise attitude et réalisait une première période très décevante. Le jeune attaquant de 20 ans préférait enchaîner les dribbles plutôt que faire avancer le jeu des siens. Et à la toute fin du premier acte, il perdait un ballon qui allait offrir le but à Reims. Si le ballon était récupéré entre temps par l’OL, les Rémois profitaient de cette perte de balle pour lancer Ito qui envoyait un bon centre sur la tête de Munesti (1-0, 45e+1).

L’OL est lanterne rouge

Au retour des vestiaires, Reims continuait sur sa lancée et empêchait l’OL d’y croire. Malgré la remontrance de Grosso à la mi-temps, Lyon semblait désemparer, sans idée et avec des joueurs très en dessous. Après quelques minutes en seconde période, le technicien italien décidait de sortir un Cherki décevant et qui n’appréciait pas du tout de quitter la pelouse. De son côté, la formation de Will Still déroulait son football et faisait le break peu après l’heure de jeu.

Sur un bon service de Teuma, Ito obligeait Lopes à un arrêt réflexe. Mais c’est Yunis Abdelhamid qui suivait bien pour reprendre le cuir de la tête et sceller la victoire des siens (2-0, 71e). Car l’OL n’arrivait absolument pas à revenir et concédait donc une nouvelle défaite cette saison. Lyon est lanterne rouge de Ligue 1 avec deux points en 7 rencontres et aucune victoire cette saison. Très inquiétant. De son côté, Reims est deuxième du classement en attendant la rencontre de Brest.