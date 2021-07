Puma dévoile le nouveau maillot domicile de Greuther Fürth !

Après 8 saisons passées en deuxième division allemande, le SpVgg Greuther Fürth fait son grand retour en Bundesliga et donne déjà le ton pour la saison 2021-2022 en dévoilant un maillot domicile très original conçu par Puma.

Le club fondé en 1903 a passé 7 saisons avec Hummel avant de faire confiance à la marque au félin bondissant pour la saison 2020-2021. Dès son arrivée, l'équipementier allemand a apporté une touche moderne sur la tunique principale du club, tout en respectant ses couleurs traditionnelles. Pour sa seconde saison à Fürth, Puma poursuit sa lancée et voit les choses en grand pour le retour du club en Bundesliga en dévoilant un design jusque-là jamais vu.

Le maillot qui sera porté à la Trolli Arena la saison prochaine s'éloigne grandement de ce que les supporters ont pris l'habitude de voir ces dernières décennies malgré le respect des couleurs historiques. Puma oublie les designs classiques et présente une tunique avec un fond blanc recouvert par des motifs s'apparentant à des oiseaux qui se présentent dans deux nuances de vert. En plus de se présenter sur les oiseaux, le vert foncé se distingue sur les logos du club et de l'équipementier, le col en V et le bout des manches alors que les épaules sont recouvertes de blanc.