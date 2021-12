L'Europe sous le choc après les déclarations de Romelu Lukaku, les 4 conditions pour qu'Alvaro Morata signe au FC Barcelone

La suite après cette publicité

L'Europe sous le choc après les déclarations de Lukaku

«Je ne suis pas content de la situation, c’est normal.» Romelu Lukaku n'est pas heureux actuellement à Chelsea et le Belge l'a fait savoir. Dans un entretien au média Sky Italia, le buteur des Blues s'est plaint du nouveau système mis en place chez les champions d'Europe par son entraîneur, Thomas Tuchel, ce qui lui a fait perdre sa place de titulaire. Des déclarations fortes qui ne sont pas passées inaperçues, notamment du côté de l'Angleterre où tous les tabloïds font leur une du jour sur cet évènement. Le Daily Mail parlant même de «choc». Les déclas de Lukaku font aussi du bruit en Italie où La Gazzetta dello Sport a remarqué un appel du pied du Belge à son ancien club, l'Inter. «J’espère vraiment du fond du cœur revenir à l’Inter non pas à la fin de ma carrière, mais quand je serai encore au plus haut niveau pour gagner plus ensemble.» Tremblement de terre dans la galaxie des attaquants.

Les 4 conditions pour que le Barça recrute Morata

Depuis hier, la presse espagnole et catalane n'a plus qu'un nom à la bouche : celui d'Alvaro Morata. L'attaquant de la Juventus aurait été demandé par l'entraîneur du Barça, Xavi, pour renforcer l'attaque blaugrana cet hiver. L'international espagnol serait même déjà d'accord pour filer en Catalogne. Mais avant ça, il va falloir réunir 4 conditions pour que le transfert se fasse. Premièrement, comme le rappelle L'Esportiu, ce ne sont pas deux clubs, mais trois - puisque Morata appartient à l'Atlético de Madrid - qui doivent se mettre d'accord. Le Barça doit aussi réduire sa masse salariale et devra proposer plus que Memphis Depay dans la balance pour convaincre la Juventus, comme l'écrit le Corriere dello Sport ce jour. Enfin, avant de lâcher son attaquant, Massimiliano Allegri veut être assuré que pour le remplacer, ses dirigeants feront venir Mauro Icardi, en provenance du PSG. Morata n'est pas encore à Barcelone.

Un échange Kulusevski-Lo Celso ?

Décidément, la Juventus semble sur tous les fronts en ce début de mercato hivernal. Outre les dossiers Morata, Icardi ou encore la recherche d'un avant-centre, la Vieille Dame aurait aussi l'idée d'un incroyable échange avec le club anglais de Tottenham, selon La Gazzetta dello Sport. D'après le média, la Juve réfléchirait à envoyer son ailier suédois, Dejan Kulusevski, chez les Spurs, en échange du milieu de terrain argentin Giovani Lo Celso. Désormais entraîné par Antonio Conte - un ancien de la Juventus, tiens, tiens - l'échange pourrait avoir lieu comme il y a quelques mercatos où la Juve avait échangé Arthur contre Miralem Pjanic avec le Barça.