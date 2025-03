Serie A : la Juventus sombre à Florence et voit le podium s’éloigner

Après une lourde défaite contre l’Atalanta Bergame (4-0) la semaine dernière, la Juventus a encore sombré dimanche sur le terrain de la Fiorentina (3-0). La Viola a rapidement pris le contrôle avec deux buts consécutifs de Gosens et Mandragora (15e, 18e), avant d’aggraver la situation en seconde période grâce à Gudmundsson (53e).

Cette nouvelle défaite fait chuter les Turinois à la 5e place, avec le podium désormais hors de portée. La situation de l’entraîneur, Thiago Motta, devient donc de plus en plus précaire. Pour rappel, selon la presse italienne, il est déjà sous pression en cette fin de saison, et une quatrième ou cinquième place au classement pourrait ne pas suffire à sauver sa place.