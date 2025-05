EdF : un habitué des Bleus incertain pour le rassemblement de juin

Alors que la finale de Coupe d’Italie contre Bologne se rapproche, l’AC Milan a peut-être perdu un élément clé de son effectif. En effet, lors de la rencontre entre le Genoa et les Rossoneri, conclue sur un succès de Milan (1-2), Youssouf Fofana a dû être remplacé juste avant la demi-heure de jeu, après avoir reçu un coup au niveau du pied gauche. Si des examens complémentaires sont attendus, ça reste un coup dur pour l’AC Milan, qui perd son poumon du milieu de terrain.

Remplacé par Rafael Leao, buteur en fin de rencontre, Fofana est l’un des cadres du milieu de terrain français, et son absence pourrait peser dans la prochaine liste de Didier Deschamps, attendue en fin de mois, pour les phases finales de Ligue des Nations face à l’Espagne puis l’Allemagne ou le Portugal. Cette saison, l’ancien Monégasque a pris part à 33 rencontres de Serie A, pour un but et six passes décisives.