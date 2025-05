Scott McTominay sur le point de perdre une fortune

Star du Napoli qu’il a rejoint cet été en provenance de Manchester United, Scott McTominay (28 ans) brille en Italie. Auteur de 12 buts et 4 offrandes en 35 matches, le milieu écossais est en course pour devenir champion d’Italie. Une belle récompense pour lui-même s’il connaît une situation compliquée en privé. En effet, le Sun annonce qu’il est sur le point de perdre 2,32 millions d’euros.

Prêtant cette somme à Ashley Reading et Wag Cameron’s Fortress Capital Partners, une entreprise dirigée par sa petite amie et son beau-père, Scott McTominay ne devrait pas revoir son argent. L’entreprise serait en faillite et ses dirigeants font face à des accusations de fraude.