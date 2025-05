Naples : Scott McTominay a fait taire Manchester United

Son transfert n’avait pourtant pas fait les gros titres en Italie. Après 20 ans passés dans son club formateur de Manchester United, Scott McTominay (28 ans) n’a pas été retenu par ses dirigeants pour rejoindre la Serie A et le Napoli dans un deal à hauteur de 25 millions d’euros environ. Pas assez titularisé à son goût sous les ordres d’Erik Ten Hag, l’Écossais est tout simplement passé dans une autre dimension sous les ordres d’Antonio Conte et ne regrette pas du tout son départ.

Une adaptation express à la Serie A

«C’était une décision énorme pour moi, ma famille et mes amis. Il n’y a pas de retour en arrière possible. Je n’ai jamais eu de regrets, ni dans ma vie ni dans ma carrière, et je continue sur cette lancée aujourd’hui. Je veux que ma carrière soit réussie et je vais faire tout mon possible pour devenir le meilleur joueur de football et la meilleure personne possible», avait-il lâché en début de saison. Car il n’a fallu qu’un match à McTominay pour directement être aligné dans le 4-3-3 de Naples, aux côtés d’Anguissa, Lobotka ou son compatriote et ami Gilmour.

Car en plus d’être un relayeur de qualité en cette saison de Serie A, Scott McTominay est décisif avec 12 buts et 4 passes décisives inscrits en 35 rencontres, toutes compétitions confondues. Un rendement qui étonne beaucoup de monde, sauf Antonio Conte, qui a expliqué sa folle montée en puissance : «McTominay est clairement plus fort aujourd’hui qu’à son arrivée. Il n’a jamais eu de rôle principal à Manchester United, alors qu’ici, nous lui en avons donné un. Il a travaillé dur et c’est maintenant un joueur complet. Ses progrès ont été partagés par toute l’équipe. Sinon, il serait difficile d’expliquer comment nous avons obtenu 74 points», a encensé le manager italien.

McTominay bientôt dans la légende ?

Et sur les derniers matches, l’international écossais a franchi un cap en étant l’acteur principal de la bonne forme des Gli Azurri, leaders de Serie A avec trois points d’avance sur l’Inter Milan. Et s’il est trop tôt pour qualifier McTominay de Uomo Scudetto - homme de la saison en Italie - il est déjà validé par les supporters napolitains, qui lui ont donné des surnoms de taille : «MacGyver, McTerminator, McFratm ou Apribotiglie (l’ouvre-bouteille), parce que tu marques toujours le premier but», expliquait un journaliste à son sujet.

Le milieu de terrain de 28 ans est devenu un élément phare du Napoli, notamment en deuxième partie de saison où Antonio Conte souffrait d’un manque de solidité défensive et de créativité depuis le départ de Khvicha Kvaratskhelia au PSG l’hiver dernier. Mais son repositionnement, ente le numéro 8 et le numéro 10, a fait la différence. Deux ans après avoir fêté son troisième titre de champion, Naples est à quatre matches de réitérer l’exploit et cela passera par un déplacement à Lecce, samedi. Et le peuple napolitain attend un dernier effort de son écossais favori.