Naples : rien ne va plus pour Antonio Conte !

Le brunch dominical au bord du lac de Côme fut indigeste pour Naples, calant au plus fort de la saison. Trop d’erreurs à Côme, les points perdus en cours de route ces dernières semaines ont été mortels : un cocktail qui s’est traduit par la perte de la 1ère place de Serie A au détriment de l’Inter. Et attention à l’Atalanta, qui monte respectivement à -2 et -3 derrière sur le podium. Des scénarios catastrophiques, des humeurs bouleversées : les Partenopei ont de nombreuses raisons de faire leur mea-culpa. Sur la pelouse du stade, Naples s’est effondré mentalement. D’abord avec le sensationnel but contre son camp d’Amir Rrahmani pour débloquer une rencontre jusqu’alors maîtrisée par les joueurs d’Antonio Conte, avant que la mauvaise passe de Giacomo Raspadori à Stanislav Lobotka amène le but de la victoire signé Assane Diao. Le déclin des Azzurri en seconde période apparaît avant tout comme un problème psychologique, comme si l’altitude à laquelle les Napolitains stationnent depuis des mois agissait désormais comme un violent retour de boomerang. L’entraîneur natif de Lecce a donc perdu ses certitudes et a été contraint de redessiner tactiquement une équipe qui, jusqu’à il y a quelques jours, travaillait de manière presque impeccable.

La suite après cette publicité

Si trois nuls consécutifs en sont la preuve, la défaite est la confirmation définitive qui certifie le moment de crise que Naples traverse ces derniers jours. L’équipe entraînée par Antonio Conte a perdu (2-1) contre Côme et n’a pas réussi à dépasser l’Inter, qui s’est imposé hier soir (1-0) contre le Genoa. Un revers qui a coûté aux Azzurri la tête du tableau, moins d’une semaine avant l’énorme choc opposant les Nerazzuri aux Partenopei. Au cours du dernier mois, les statistiques attestent que plus d’une sonnette d’alarme a sonné pour Naples : «c’est un revers qui fait mal, car c’est arrivé de cette façon. Nous avons montré quelques faiblesses mentales. Je pense que les gars donnent tout, mais nous devons passer par un processus, leur donner le temps de grandir non seulement au niveau technico-tactique, mais aussi au niveau mental. Depuis le début de l’année, nous jouons avec la pression que nous avons heureusement attirée avec nos performances, ce n’était pas prévu, mais il faut faire avec. Como était plus affamé, plus disposé, quand c’est comme ça, on ne peut pas faire grand chose», a déclaré l’entraîneur italien. Les Azzurri, en effet, n’ont plus gagné en championnat depuis le 25 janvier et lors des quatre derniers matches, ils n’ont récolté que 3 points.

L’énorme période de doute !

Après la rencontre, Conte s’est dit désolé de ne pas avoir su transmettre la bonne charge mentale à ses joueurs, soulignant toutefois que ses compétences d’entraîneur ne peuvent aller que jusqu’à un certain point : «j’ai aimé la première mi-temps, après une blessure, nous avons joué le jeu. Mais nous devons nous interroger sur la deuxième mi-temps, nos intentions d’intensité et de duels sont restés dans le vestiaire. Une autre équipe est entrée, nous avons été immédiatement soumis. En première mi-temps, nous étions plus attentifs, mais en deuxième, nous avons fait la même chose de manière obsessionnelle. C’est une question d’étapes que nous devons franchir, cela prend du temps. Nous n’avons pas bien joué, c’est dommage, je suis l’entraîneur et je dois travailler sur le côté mental, mais je sais aussi qu’on ne va pas très loin». Avec les données en main , on se rend compte à quel point Naples a baissé de niveau, à tel point que la comparaison avec l’Inter, lors des sept dernières journées, ne tient pas . Les Nerazzurri ont en effet récolté 16 points, contre 12 pour Naples, ce qui a permis à Simone Inzaghi de dépasser Antonio Conte au classement. Un dépassement en vue de l’affiche dorée du championnat qui aura lieu samedi à 18h00 et qui nous en dira long sur la lutte pour le Scudetto.

La suite après cette publicité

La seule bonne nouvelle de ce dimanche pour les supporters du Napoli est que le mois de février est terminé. Le contrecoup du marché des transferts hivernal a en effet laissé des conséquences, les Napolitains ayant d’abord perdu Khvicha Kvaratskhelia (transféré au PSG) puis David Neres (blessure à la cuisse gauche). Comme si cela ne suffisait pas, Romelu Lukaku n’a plus marqué depuis le match contre la Juve le 25 janvier : «par rapport à l’Inter, on est à -1, mais on a récupéré 40 points par rapport à l’année dernière, et beaucoup sur les autres. Quand on est au sommet le vent est plus fort et il faut être fort mentalement aussi. On ne doit pas tolérer la défaite et l’environnement le sait. Je déteste perdre. On doit être au point et les gars ont fait quelque chose d’extraordinaire. Ensuite plus on est au sommet plus il faut être préparé, même mentalement», a conclu Conte. Quant à Aurelio De Laurentiis, le président napolitain a tweeté suite au revers face aux Lariani : «ce n’est pas un point de moins que l’Inter qui devrait nous faire peur. Nous sommes une super équipe, avec un super Coach. Nous sommes Naples. Allez capitaine ! Allez les gars !». A voir si ces mots auront un impact positif dans le groupe.