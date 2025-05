Un nouveau club surprenant veut relancer le flop João Félix

Ce fut un des coups les plus intrigants du dernier mercato hivernal. Sur le gong, l’AC Milan avait ainsi réussi à se faire prêter João Félix, en pleine galère à Chelsea. Mis au placard chez les Blues, n’ayant joué que 363 minutes en Premier League avec l’équipe d’Enzo Maresca jusqu’à son départ en Italie, l’ancienne pépite de Benfica cherchait un nouveau rebond en Italie. Et ça avait plutôt bien commencé, avec des prestations assez intéressantes lors de ses premiers pas en Serie A, avec un gros match contre la Roma pour ses débuts notamment. Mais très vite, comme c’est trop souvent le cas pour lui, il est rentré dans le rang…

La suite après cette publicité

Il n’a plus été titulaire depuis le 30 mars dernier, et n’a joué que 27 minutes au total sur les quatre matchs de championnat disputés par son équipe depuis. L’AC Milan a déjà fait savoir que la direction n’a aucune intention de le conserver, et on se dirige donc vers une nouvelle aventure ratée pour celui qui a déjà 25 ans et n’a jamais réussi à s’imposer dans ses clubs. Si Milan ne veut plus de lui, c’est aussi le cas de Chelsea et tout indique qu’il va, une fois encore, devoir se trouver un nouveau club lors du mercato estival.

Félix pas séduit au premier abord

Et comme l’indique AS, il risque de devoir traverser l’Atlantique pour relancer sa carrière. Comme l’explique le média, Flamengo rêve de le recruter et souhaite qu’il soit le leader offensif de l’équipe, en vue du Mondial des Clubs qui démarre à la mi-juin notamment. Une offre de prêt avec option d’achat obligatoire va être formulée à Chelsea, et la direction londonienne est prête à dire oui.

La suite après cette publicité

Seul bémol, le joueur n’est pas forcément séduit à l’idée de quitter l’Europe, et il a pour plan d’essayer de briller sur le Vieux Continent, ne souhaitant pas jeter l’éponge. Seulement, il n’aura pas énormément d’options sur la table et outre cette option brésilienne, il n’y a que la rumeur d’un retour à Benfica qui semble plus ou moins crédible actuellement. Rendez-vous dans quelques semaines…