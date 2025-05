Italie : le ministre des Sports veut nettoyer les stades de la criminalité

Quelques jours après de violentes agressions à Bergame, qui ont conduit à la mort d’un supporter de la Dea, le ministre des Sports italien Andrea Abodi s’est exprimé sur le danger que représente la montée de la criminalité dans les stades italiens, et plus globalement au sein des clubs sportifs. «Nous devons poursuivre le travail de la police pour poursuivre les groupes criminels qui s’introduisent dans le football en portant des maillots qu’ils n’ont pas le droit de porter. Nous devons veiller à ce que les membres n’entretiennent aucune relation, qu’elle soit convenable ou non, avec les groupes criminels qui utilisent le terrain, qui doit rester un lieu d’encouragement insouciant», a déclaré l’homme politique transalpin.

La suite après cette publicité

Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a également condamné fermement ce qui s’est passé : «Avant-hier soir, un supporter de l’Atalanta a été poignardé à mort par un supporter de l’Inter : ce ne sont pas des supporters, car celui qui tue quelqu’un d’autre pour une équipe… l’un est une victime, l’autre est un criminel.» Après les interruptions de match à Saint-Étienne et à Barcelone lors d’une rencontre de l’Espanyol suite à des projectiles lancés sur le terrain, les comportements condamnables prennent désormais une ampleur inexcusable.