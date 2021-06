Suède - Slovaquie : les compositions officielles

Suite de la deuxième journée de la phase de poules de l'Euro 2020 ce vendredi avec un match du groupe E entre la Suède (2e, 1 point) et la Slovaquie (1ère, 3 points) au Stade de Saint-Pétersbourg, en Russie. Après avoir fait match nul contre l'Espagne, les Blågult veulent enregistrer leur première victoire pour faire un pas vers les 8es de finale et reprendre la tête du groupe aux Slovaques qui, après leur victoire contre la Pologne, peuvent valider leur billet pour la phase finale en cas de succès aujourd'hui.

Côté suédois, le sélectionneur Janne Andersson sort le même 4-4-2 que face à la Roja lundi soir, avec un duo Berg-Isak aux avant-postes et la star Forsberg au poste de milieu gauche. Dans les rangs slovaques, Štefan Tarkovič a choisi un 4-2-3-1 mais a changé deux joueurs dans son onze de départ puisque Hrosovsky et Koscelnik vont débuter cette fois-ci à la place de Hromada et Haraslin.

Le XI de la Suède : Olsen - Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson - Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg - Berg, Isak

La composition de la Slovaquie : Dubravka - Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan - Kucka, Hrosovsky - Koscelnik, Hamsik, Mak - Duda