Manchester United : Maguire veut faire taire les critiques en remportant la Premier League

Le trophée de champion d’Angleterre reviendra-t-il à Manchester United cette année ? Alors que les Red Devils n’ont plus remporté la Premier League depuis 2013, les hommes de Solskjaer sont encore dans la course au titre à l’heure actuelle, malgré l’avance de 3 points de son voisin Manchester City qui a en plus un match en retard. Transféré pour plus de 80 millions d’euros à l’été 2019, Harry Maguire fait taire les critiques cette saison. Capitaine de Man U, il espère bien mettre tout le monde d’accord en ramenant le titre à Old Trafford.

La suite après cette publicité

«Quand je soulèverai mon premier trophée dans ce club, cela me fera sourire encore plus, sachant que beaucoup de gens ne veulent pas que nous le fassions. Nous sommes le club dont on parle le plus au monde. Beaucoup de gens ne veulent pas que nous réussissions. Je suis assez habitué à ça maintenant» a-t-il déclaré au Sun. Club adoré ou détesté en Angleterre, Manchester United espère faire taire les critiques cette année.