Live : l'Algérie vire en tête face au Botswana !

Mi-Temps ! (ALGÉRIE 1-0 BOTSWANA)

Dominatrice du début à la fin de ce premier acte, l'Algérie fait la course en tête contre le Botswana. Les hommes de Djamel Benlamri ont pris le meilleur grâce à Mehdi Zeffane (24e) et auraient même pu inscrire d'autres buts.

45e +2 : Mehdi Zeffane déborde sur la droite et centre fort vers le second poteau. Trop appuyé, son service ne trouve pas preneur.

45e +1 : Les deux formations vont jouer encore 2 minutes de temps additionnel.

45e | Saïd Benrahma devancé de justesse !

Bon mouvement algérien avec Islam Slimani qui déborde sur la gauche et trouve Sofiane Feghouli au point de penalty. Ce dernier transmet vers la gauche de la surface pour Saïd Benrahma qui est devancé par Thatayaone Ditlhokwe qui obtient même la sortie de but.

43e : Les occasions continuent de s'enchaîner pour l'Algérie qui termine fort cette première période. Totalement dominateurs, les Algériens peuvent limite s'en vouloir de n'avoir inscrit qu'un seul but. Première période idéale pour les Fennecs.

42e | Sofiane Feghouli pour la reprise !

Trouvé sur la droite, Riyad Mahrez transmet vers le point de penalty pour Sofiane Feghouli qui reprend du bout du pied. Ce dernier croise vers la gauche du but et se heurte finalement à l'arrêt en deux temps de Kabelo Dambe.

40e : Remontée de balle d'Onkarabile Ratanang qui cherche sur la droite en profondeur Onkabetse Makgantai. Ce dernier est finalement signalé hors-jeu.

39e : Djamel Belmadi donne de la voix sur le bord du terrain et demande plus de sévérité aux arbitres envers les joueurs du Botswana.

38e | Riyad Mahrez tombe sur le gardien !

Idéalement trouvé sur la droite de la surface du Botswana, Riyad Mahrez déclenche une lourde frappe croisée qui est repoussée par Kabelo Dambe au-dessus de son but. Corner pour l'Algérie.

37e : Alerté sur la droite dans le dos de la défense du Botswana, Mehdi Zeffane est trop court pour empêcher le ballon de sortir du terrain. Il est signalé hors-jeu.

35e : Depuis l'occasion d'Onkabetse Makgantai (8e) en tout début de match, le Botswana n'arrive plus à se distinguer. Les Zèbres ont du mal à remonter le ballon.

34e : Sofiane Feghouli décale idéalement sur la droite Mehdi Zeffane qui centre fort vers la surface du Botswana. C'est repoussé par les défenseurs des Zèbres.

33e : Servi sur la droite devant la surface du Botswana, Riyad Mahrez repique dans l'axe et se dirige vers le point de penalty. Il faut que Simisani Mathumo et Thatayaone Ditlhokwe s'y mettent à deux pour lui subtiliser le ballon.

32e : La maîtrise de l'Algérie est totale dans ce match et les Verts prennent bien le soin de construire patiemment.

30e : Avec 73% de possession, l'Algérie prive totalement son adversaire de la sphère. Le Botswana ne compte que 27% de possession.

29e : Carton jaune pour l'Algérie et Ismaël Bennacer auteur d'un tacle en retard. Le Botswana peut se sortir de son camp.

28e : L'Algérie continue d'aller de l'avant et imprime un gros pressing. Le Botswana est contenu dans son camp.

27e : Entame de match idéale pour l'Algérie qui a marqué avant la demi-heure de jeu. Les Fennecs tentent de maintenir leur domination outrageuse sur ce match.

25e : Premier but de Mehdi Zeffane avec l'Algérie pour le compte de sa 16e cape internationale.

24e | Mehdi Zeffane ouvre le score ! (ALGÉRIE 1-0 BOTSWANA)

Riyad Mahrez enroule un coup franc vers la droite du but du Botswana mais il tombe sur le gardien Kabelo Dambe qui se détend bien. Sur la droite de la surface, Mehdi Zeffane suit bien et loge finalement le ballon sur la gauche du but d'une frappe croisée.

23e: Trouvé sur la droite, Riyad Mahrez part vers l'arrière et obtient un bon coup franc juste devant la surface adverse.

21e : Voulant vite se donner de l'air dans ce match, l'Algérie continue d'insister dans le camp du Botswana. La pression est de plus en plus importante.

20e | Le coup franc d'Ismaël Bennacer

Situé sur la gauche juste devant la surface du Botswana, Ismaël Bennacer frappe un coup franc. Sa tentative passe au-dessus du mur puis juste au-dessus de la barre transversale du Botswana.

18e : Sur le bord du terrain, le sélectionneur de l'Algérie Djamel Belmadi donne ses consignes. Il n'hésite pas à invectivé ses hommes.

17e : Premier carton jaune dans cette rencontre. Simisani Mathumo est averti suite à une faute sur Islam Slimani côté gauche à 25 mètres des buts.

15e | La double occasion pour l'Algérie !

Lancé dans l'axe, Saïd Benrahma se présente devant la surface et déclenche une frappe qui se dirige vers le centre du but. Kabelo Dambe est vigilant et repousse devant sa ligne. Le ballon revient sur Sofiane Feghouli dont la tête est à son tour repoussée par le gardien du Botswana.

14e : Petit à petit, ce match est en train de se débrider. L'Algérie domine son sujet et met la pression dans le camp du Botswana.

13e | Islam Slimani n'en profite pas !

Pressé par Riyad Mahrez, le capitaine du Botswana, Thatayaone Ditlhokwe, manque sa remise en retrait pour son gardien. Islam Slimani récupère mais s'excentre sur la droite. Il obtient finalement un corner.

12e : Riyad Mahrez botte le coup franc sur la droite vers le premier poteau. Aïssa Mandi est trop court et Tshepo Maikano dégage d'un coup de casque.

11e : Suite à sa faute sur Sofiane Feghouli, Onkarabile Ratanang hérite d'un carton jaune.

10e : Coup franc bien placé pour l'Algérie. Taclé sur la droite devant la surface, Sofiane Feghouli obtient le coup de pied arrêté suite à la faute de Onkarabile Ratanang.

9e : Bien trouvé par Mehdi Zeffane sur la droite de la surface, Sofiane Feghouli provoque mais il se retrouve finalement contré en corner.

8e | Le tir de Onkabetse Makgantai !

Trouvé dans la profondeur plein axe, Onkabetse Makgantai contrôle et déclenche une lourde frappe. Trop axiale sa tentative est repoussée par Alexandre Oukidja qui se loupe un peu et doit s'imposer en deux temps.

7e : Situé sur la droite, Riyad Mahrez repique dans l'axe et centre vers le second poteau. Il cherche Islam Slimani qui est signalé hors-jeu.

6e : Aïssa Mandi bascule le jeu sur la gâche pour Saïd Benrahma qui remise en retrait pour Ramy Bensebaïni. Ce dernier centre vers la surface mais il est contré de justesse par la défense.

5e : Bien perturbé par l'activité des joueurs algériens, le Botswana rencontre de grandes difficultés dans la relance. Les pertes de balles se succèdent pour les Zèbres.

4e : Le ballon tourne bien dans les pieds des joueurs algériens. Les locaux s'établissent dans le camp adverse et tentent de construire patiemment.

3e : Petite faute au milieu du terrain signée Onkabetse Makgantai. Le buteur du Botswana a fait faute sur Ramy Bensebaïni.

2e : L'Algérie met doucement mais sûrement son jeu en place. Les locaux pressent haut et tentent de monopoliser le ballon.

1re : Petite faute et premier coup de sifflet de Jean Ouattara dans ce match. Ramy Bensebaïni est sanctionné pour une semelle sur Tshepo Maikano. Le Botswana peut sortir de son camp.

C'est parti dans ce match !

Suite au coup de sifflet de monsieur Ouattara ce match entre l'Algérie et le Botswana débute. L'engagement est effectué par Islam Slimani pour les Fennecs.

21h05 : les deux capitaines, Riyad Mahrez (Algérie) et Thatayaone Ditlhokwe (Botswana) effectuent le toss.

21h03 : C'est au tour de l'hymne de l'Algérie avec le Qasaman/Kassaman que nous prouvons traduire par "nous jurons" ou "le serment".

21h01 : Place aux hymnes et on débute par celui du Botswana "Fatshe leno la rona" dont la traduction française donne "Béni soit cette noble terre".

20h59 : L'Algérie et le Botswana ont quitté le tunnel et foulent la pelouse. La pression monte tout doucement.

20h55 : Les deux équipes sont dans le tunnel et se préparent à entrer en jeu. L'Algérie joue en vert et le Botswana en blanc.

20h50 | L'Algérie dans sa forteresse

Dans son enceinte du Stade Mustapha Tchaker, l'Algérie n'a jamais perdu en 37 matches. Depuis leurs débuts sur le terrain de Blida en 2002, les Fennecs ont connu 31 victoires pour 6 matches nuls.

20h45 | Le onze du Botswana

De son côté, le Botswana mise pour un 4-3-3 avec Kabelo Dambe dans les cages. Ce dernier peut compter sur Tshepo Maikano, Simisani Mathumo, Thatayaone Ditlhokwe et Onkarabile Ratanang en défense. Le milieu est constitué de Thero Setsile, Gape Gaogangwe et Kutlwelo Mpolokang. Seul en pointe Onkabetse Makgantai est soutenu par Mothusi Cooper et Kobamelo Kebaikanye.

20h38 | Le banc de l'Algérie

Sur le banc, les Fennecs disposent d'Ahmed Touba, Youcef Belaili, Baghdad Bounedjah, Farid Boulaya, Haris Belkebla, El Arabi Hilal Soudani, Adlane Guédioura, Raïs M'Bolhi, Mohamed Khacef, Benyada Houcin, Abdelkader Bedrane et Adem Zorgane.

20h35 | Le onze de l'Algérie

A domicile, Djamel Belmadi organise son équipe en 4-3-3 avec Alexandre Oukidja comme dernier rempart. Devant lui, Mehdi Zeffane, Aïssa Mandi, Djamel Benlamri et Ramy Bensebaïni prennent place. On retrouve Ismaël Bennacer, Ramiz Zerrouki et Sofiane Feghouli dans l'entrejeu tandis que Riyad Mahrez et Saïd Benrahma accompagnent Islam Slimani sur le front de l'attaque.

20h25 | Le Botswana n'ira pas à la CAN

Battu par l'Algérie (1-0), la Zambie (2-1) et le Zimbabwe (1-0), le Botswana n'a que 4 points grâce à sa victoire contre la Zambie (1-0) et son match nul contre le Botswana (0-0). Les Zèbres n'ont pas participé à la CAN depuis 2012 date de leur unique participation.

20h20 | L'Algérie pour finir sur une bonne note

En tête de son groupe de qualification avec 11 points sur 15 possibles, l'Algérie a débuté par des victoires contre la Zambie (5-0), le Botswana (1-0) et le Zimbabwe (3-1). Les deux derniers matches se sont achevés sur des scores de parité contre le Zimbabwe (2-2) et la Zambie (3-3). La bande de Djamel Belmadi essayera de finir cette campagne qualificative avec une nouvelle victoire.

20h | Bienvenue au Stade Mustapha Tchaker

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Foot Mercato pour suivre le live commenté de la rencontre opposant l'Algérie (1er, 11 points) au Botswana (3e, 4 points), comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Le coup d'envoi est prévu à 21h.