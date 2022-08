Naples accélère pour Keylor Navas

Naples privilégie désormais la piste Keylor Navas. Selon Sky Italia, c'est bien le portier costaricien du Paris Saint-Germain qui est en pole position dans l'esprit des dirigeants napolitains, devant le portier espagnol Kepa. Interrogé par Teletica.com, le vice-président Edoardo de Laurentiis a déclaré : « tout le monde sait à quel point Keylor Navas est bon, c'est un gardien solide qui a beaucoup gagné dans sa carrière. Nous avons Meret et Sirigu en ce moment, ce sont nos gardiens. Nous verrons ce qui se passera, mais nous voulons compléter l'équipe avec d'autres signatures. »

La suite après cette publicité

Il a confirmé que le club recherchait bien un nouveau portier malgré la présence d'Alex Meret et la signature toute récente d'un autre ancien Parisien en la personne de Salvartore Sirigu, et que des discussions étaient engagées avec des clubs, dont le PSG. Keylor Navas pourrait donc bien prochainement quitter le club francilien. Présent en conférence de presse ce jeudi, Christophe Galtier a évoqué la situation de son portier de 35 ans. « C’est évidemment plus compliqué pour Keylor. C’est un grand compétiteur, à qui on doit beaucoup de respect par rapport à ce qu’il a fait dans sa carrière, ses trophées remportés ».