Ajax : Sébastien Haller est au septième ciel

Une nouvelle fois buteur mercredi, lors de la victoire de l’Ajax Amsterdam sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-3), Sébastien Haller en est à son septième but depuis le début de la compétition. Il est seulement à une longueur de Robert Lewandowski, auteur de huit buts en Ligue des Champions cette saison avec le Bayern Munich. À l’issue de la rencontre, l’attaquant de 27 ans a tout de même tenu à souligner le travail de son équipe plus que sa performance individuelle.

« Ils créent beaucoup d'occasions pour moi de marquer », a-t-il déclaré, rapporte Voetbal International. « Je suis heureux et satisfait de ma performance, pour aider l'équipe. Partager de tels moments avec les fans est indescriptible, c'est pour cela que l'on joue en tant que footballeur. » Haller vit tout de même des débuts de rêve en Ligue des Champions, compétition à laquelle il participe pour la première fois de sa carrière : « bien sûr, c'est spécial, c'est la première fois que je participe à cette compétition, mais c'est encore plus spécial de s'être qualifié si tôt. Maintenant, nous devons juste garder la même mentalité. Il y a deux autres matchs de Ligue des champions à venir, nous devons les gagner aussi. C'est la mentalité. Nous continuons à marquer et à gagner autant que possible. »