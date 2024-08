Jeff Reine-Adelaïde a signé à la Salernitana

Libre après la fin de son contrat à Molenbeek en Belgique, Jeff Reine-Adelaïde souhaitait prendre un nouveau départ dans ce mercato d’été. Le polyvalent milieu de terrain avait d’ailleurs plusieurs touches comme nous vous le révélions plus tôt dans la journée, notamment des clubs belges, suisses et italiens. Et selon nos informations, le choix du joueur de 26 ans s’est porté sur la Salernitana, pensionnaire de Serie B qui est descendue la saison passée, où il a signé un contrat de deux saisons. Avec un nouvel entraîneur et un nouveau président, le club de Campanie a entamé un nouveau projet sportif et a donc trouvé les mots justes pour convaincre l’ancien joueur de l’OL. En effet, d’après nos indiscrétions, JRA a été séduit par le projet humain et sportif, préférant ainsi rejeter plusieurs propositions lucratives. Il s’entraîne déjà avec le groupe professionnel des Granata.

Motivé et en forme, Jeff Reine-Adelaïde nous avait d’ailleurs confié récemment travailler dur pour son prochain challenge : «Mon quotidien est simple : travail, travail et travail depuis un mois et demi. Il est rythmé par ça et je tourne autour de 2 à 3 séances par jour. Je bosse avec mon préparateur physique et on a mis l’accent sur tout ce qui manquait depuis les blessures. À côté, je travaille également avec KAFA Football à Lille. C’est une entreprise de coaching privé qui me prépare des séances techniques sur mesure. C’est important pour moi de rester dans cet ADN football». Et c’est donc à Salerne, à quelques kilomètres de Naples sous le soleil de Campanie que le natif de Champigny-sur-Marne va se relancer après des expériences à Molenbeek, Troyes et Nice.