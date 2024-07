Eddie Howe ne veut pas quitter Newcastle mais…

Annoncé comme l’un des favoris pour remplacer Gareth Southgate à la tête de l’Angleterre, Eddie Howe n’entend pas quitter Newcastle si facilement. Le coach anglais qui réalise un très bon travail à la tête des Magpies serait sur la short list de la fédération anglaise pour prendre la tête de l’équipe nationale. Une proposition qui semble l’intéresser malgré son envie de rester à Newcastle, pour le moment.

La suite après cette publicité

«Je veux rester à Newcastle, mais je dois choisir la meilleure chose pour le club et pour moi. Il n’y a aucune chance que je dise que je resterai si la dynamique n’est pas bonne. J’aime le club, j’aime les fans et j’aime l’endroit où je me trouve dans ma carrière. Il n’y a pas de meilleur endroit pour moi, c’est ce que je ressens», a déclaré Howe. Le message est donc clair, si la situation change du côté de Newcastle, Howe pourrait ne pas faire de vieux os et répondre aux sirènes de l’Angleterre.