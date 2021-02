Nike dévoile le ballon de la Copa Libertadores 2021

A nouveau fabriqué par Nike, le ballon de la Copa Libertadores vient d'être dévoilé. Le ballon apparaît dans un coloris orange et noir sur fond blanc avec quelques imprimés du nom de la compétition. Le design est très classique et propre aux ballons Nike Flight, le côté sud-américain ne ressort pas sur ce ballon.

La suite après cette publicité

Il existe deux versions du ballon: l'une pour les matchs liés à la Conmebol ( Confédération sud-américaine de football ) avec le logo de la Confédération et l'autre pour la Copa Libertadores avec le logo de la légendaire coupe.

Comme pour tous les nouveaux ballons des plus grands championnats, Nike se base sur le Nike Flight. On retrouve donc la technologie « Aerowsculpt » avec design quasi sans couture qui modifie l'aérodynamisme et les trajectoires du ballon qui sont plus régulières et prévisibles. Le Nike Flight utilise aussi de l'encre 3D pour imprimer stratégiquement des « micro-volets » afin d'optimiser la stabilité aérodynamique.

Le nouveau ballon de la Conmebol sera disponible à l'achat pour environ 125€. Tous les autres Nike Flight sont disponibles sur Foot.fr dans plusieurs gammes.

Photos : @FootyHeadlines