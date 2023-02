PSG : Jérôme Rothen fracasse Leonardo pour défendre Luis Campos

La suite après cette publicité

Le match spectaculaire entre le PSG et Lille (4-3) aura fait couler beaucoup d’encre. Notamment à propos du comportement de Luis Campos. Alors que les Parisiens étaient menés au score et au plus mal face aux Lillois, le dirigeant portugais est descendu sur la pelouse au côté de Christophe Galtier. Une action qui a choqué un bon nombre d’observateurs… mais pas Jérôme Rothen. L’ancien joueur du club de la capitale, consultant RMC aujourd’hui, n’a pas été surpris de l’attitude de Campos, lors de son émission "Rothen s’enflamme".

« Campos n’a pas du tout voulu faire l’entraîneur, ce n’est pas l’objet de sa descente au bord du terrain. Quand on a un rôle très important dans un club comme le PSG, il faut être passionné, investi, et montrer par moments du répondant quand quelque chose vous échappe. Je sais pertinemment pourquoi il est descendu spécifiquement lors de ce match contre Lille. L’arbitrage sur ce match n’était pas forcément en faveur des Parisiens… Luis Campos a cette impression que le PSG n’est pas protégé comme il devrait être protégé.(…) Donc il est venu s’en prendre au quatrième arbitre, à l’arbitre de touche aussi, en montrant de la grinta. Il n’a pas donné de consignes du tout, il a parlé à l’arbitre (…) C’est son rôle, oui ou non. Il y a des directeurs sportifs qui préfèrent suivre le match en tribunes avec calme. Là il y a une tension au club, il y a un devoir de résultats qui le concerne aussi, il s’est dit que c’était le moment de descendre pour montrer son caractère. Et c’est arrivé plein de fois (ailleurs). Je prends l’exemple de Montpellier par exemple : tous les dirigeants sont sur le banc. Mais c’est sûr que Leonardo, lui il n’avait pas envie de descendre les marches. Il préférait prendre son chèque et rester à côté du prince ou du président, mais il ne fallait pas mouiller la chemise. Là on ne peut pas dire que Luis Campos ne mouille pas la chemise. Il a montré qu’il défend le club, les joueurs, l’entraîneur… Chacun était dans sa mission. » Voilà qui est dit !

