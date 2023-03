Bayern Munich-PSG | Streaming : comment regarder le match en direct

Le PSG n’a plus le droit à l’erreur. Dos au mur après sa défaite 1-0 à l’aller il y a trois semaines au Parc des Princes, le club de la capitale est contraint de s’imposer en Bavière pour ne pas dire au revoir à la Ligue des Champions dès les 8es de finale, comme l’an passé après son élimination rocambolesque face au Real Madrid. Les confrontations entre les deux équipes ont toujours été serrées. Déjà par le passé, elles ont offert quelques duels épiques, même récemment entre la finale de la C1 remportée par les Bavarois 1-0, et la double confrontation en quart de finale l’année suivante, remportée cette fois par les Parisiens (3-2, 0-1).

Ce nouveau duel est très attendu. Comme à l’aller, il y aura quelques absents, surtout à Paris. Au Bayern, Julian Nagelsmann va pouvoir compter sur Sadio Mané, lui qui a repris la compétition il y a dix jours après quasiment 4 mois d’arrêt. Le Sénégalais ne devrait en revanche pas démarrer titulaire en lieu et place d’Eric Maxim Choupo-Moting, ancien du PSG d’ailleurs, et débuterait sur le banc en compagnie d’un Joao Cancelo qui risque de ne pas apprécier. Thomas Müller est lui annoncé dans le 4-2-3-1. L’Allemand est de retour en grande forme après quelques semaines plus pénibles. En revanche, Manuel Neuer, Lucas Hernandez et Noussair Mazraoui sont tous forfaits pour ce choc de la saison.

Suivez la rencontre Bayern Munich-Paris Saint-Germain en direct commenté

Le PSG joue une partie de saison à l’Allianz Arena. Chaque élimination en Ligue des Champions amène son lot de changements en fin de saison. Les troupes de Christophe Galtier vont un peu mieux que lors du match aller mais l’équilibre reste fragile. Les trois défaites consécutives contre l’OM, Monaco et face aux Bavarois à l’aller ne sont pas loin. Depuis, la victoire à l’arrachée contre le LOSC et la blessure de Neymar, absent jusqu’à la fin de la saison, ont changé les choses. Le duo entre Messi et Mbappé a trouvé son rythme de croisière et le 3-5-2 parisien semble convenir à tout le monde. Reste à le tester face à un adversaire de premier ordre.

Un choc européen qui sera arbitré par le très expérimenté Daniele Orsato. L'arbitre de 47 ans est un habitué de la Ligue des Champions et surtout un mauvais souvenir pour les Parisiens. C'est lui qui était au sifflet lors de la finale de Ligue des Champions en août 2020 entre le Bayern Munich et le PSG (victoire 1-0 du Bayern grâce à Kingsley Coman). Souvenirs plus heureux pour le club français cette fois, Orsato dirigeait le 8e de finale aller en 2019 contre Manchester United (victoire 2-0 des Parisiens), puis trois ans plus tard face au Real Madrid (1-0). L'Italien sera épaulé de ses compatriotes Ciro Carbone et Alessandro Giallatini. Maurizio Mariani officiera en tant que 4e arbitre alors que les arbitres pour l'assistance vidéo seront MM. Massimiliano Irrati, et Paolo Valeri.

