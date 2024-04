FC Barcelone : Xavi ne pardonne toujours pas Ousmane Dembélé

C’est une affiche loin d’être inédite ces dernières années en Ligue des Champions. Pour la 6e fois sous l’ère QSI, le PSG va devoir affronter le FC Barcelone en C1. Des matches qui offrent toujours des scénarios assez dingues. Ce mercredi, ce sera probablement le cas lors du match aller des quarts de finale. Cette année, cette rencontre a une saveur encore plus particulière avec le retour de Luis Enrique, coach de la remontada, ou encore celui d’un certain Ousmane Dembélé. L’international français a quitté la Catalogne cet été pour rejoindre le club de la capitale. Un départ pas spécialement prévu par la direction des Blaugranas et encore moins par Xavi qui misait beaucoup sur lui.

La suite après cette publicité

Le coach du Barça n’a d’ailleurs absolument pas digéré le départ d’Ousmane Dembélé à en croire les informations d’AS. Bien au contraire. Il faut dire que rien ne laissait présager un tel départ. Quelques mois auparavant, le Barça avait réussi à négocier une prolongation (et ce n’était pas simple) alors que Dembélé arrivait à la fin de son contrat. On pensait donc le voir s’installer dans la durée et pourtant… Le PSG est arrivé dans ce dossier et a profité d’une clause particulière pour récupérer l’ailier de 27 ans. L’agent du joueur avait réussi à négocier une clause qui stipulait qu’il ne fallait que 50 millions pour le récupérer sur la période juin-juillet (contre 100 millions en août). Et Paris en a profité.

À lire

PSG - Clermont : les compositions probables

Xavi a vécu son départ comme une trahison

De son côté, Xavi ne s’attendait absolument pas au départ d’Ousmane Dembélé et l’a d’ailleurs vécu comme une trahison. Il n’avait pas hésité à le défendre publiquement lorsqu’il était pointé du doigt et avait surtout basé toute sa préparation sur sa présence. Pour preuve, il avait débuté toutes les rencontres de la préparation estivale et avait même fait le déplacement lors de la tournée aux Etats-Unis. Il avait d’ailleurs trouvé le chemin des filets face au Real Madrid lors du Clasico, un but qui venait illustrer son bon retour en forme. «C’est le meilleur joueur du monde dans son domaine» défendait Xavi. Mais AS révèle que la veille de ce match, l’ambiance était devenue différente entre les deux hommes alors que le staff et les joueurs s’attendaient à ce qu’il reste.

La suite après cette publicité

Ousmane Dembélé avait en effet préparé son départ vers le PSG et la mauvaise nouvelle allait tomber. Un choc pour Xavi alors que le Français lui avait expliqué plusieurs jours plus tôt qu’il allait rester et que son rêve était de remporter la C1 avec le FC Barcelone. Le quotidien espagnol explique d’ailleurs que Dembélé avait accepté l’offre parisienne presque par obligation en raison de la clause spéciale dans son contrat. Un coup dur pour le Barça juste avant le début de saison surtout que le clan du joueur et le joueur lui-même, comme convenu dans la clause, devaient empocher 25 millions (sur les 50 du transfert). De quoi mettre le club dans une situation délicate. Et visiblement, Xavi ne digère toujours pas ce départ surprise… Les retrouvailles s’annoncent spéciales.